Afganistan'da deprem nedeniyle 3 kişi öldü
Afganistan'ın Hindikuş bölgesinde dün akşam meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 3 kişi hayatını kaybetti.
Kabil
Taliban hükümeti Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şerafet Zaman Amarhil, basına yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ülkenin Tahar ve Lagman vilayetlerinde 3 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Afganistan genelinde 44 kişinin yaralandığını ifade eden Amarhil, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden yapılan açıklamada, 6,5 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Curm ilçesi olduğu bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.