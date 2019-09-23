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Dünya

Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi bilmecesi

Afganistan'da Cumhurbaşkanı seçimine günler kala hükümet kanadı ve seçim komisyonu öngörülen tarihte seçime hazır olacaklarını belirtirken, muhalefet barış görüşmelerinin başlamasını istiyor.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 23.09.2019
Afganistan'da cumhurbaşkanı seçimi bilmecesi

Kabil

Afganistan'da 28 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimine hükümet kanadı ve seçim komisyonu hazır olunduğunu belirtirken, muhalefet liderleri seçimden daha çok barış görüşmelerinin başlamasını istiyor.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Eylül'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimi için hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bazı vilayetlerdeki seçim merkezlerinde talep olmaması nedeniyle kadınları istihdam etmekte zorlandıklarını ifade eden Nuristani, güvenlik tehditlerinin seçime engel olmayacağını vurguladı.

Nuristani, "28 Eylül'de yapılacak seçimlere hazırız. Seçim yapılacak illere seçim malzemeleri de ulaştırıldı." dedi.

Hükümet için seçim önceliktir

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, barış görüşmelerinin iptal edilmesinin ardından hükümet için önceliğin seçimin yapılması olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin huzur ortamında gerçekleşmesi için hükümetin ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Sıddıki, kimsenin buna engel olamayacağının altını çizdi.

Sıddıki, seçimden sonra Taliban ile tekrar barış görüşmelerine başlanıp başlanmayacağına yeni hükümetin karar vereceğini söyleyerek ülkenin geleceği ve demokrasinin tesisi için seçimin önemli olduğuna dikkati çekti.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Afganistan İçişleri Bakanlığı, seçim süresince ülke genelinde 72 bin güvenlik görevlisinin görev yapacağını, yaklaşık 30 bin güvenlik görevlisinin de yedekte bekleyeceğini açıkladı.

Ülke genelinde seçim yapılması planlanan bölgelerde operasyonların yoğunlaştırıldığı bildirilirken kontrol noktalarının da artırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşlardan, seçim süresince şüphelendikleri her şeyi güvenlik güçleriyle paylaşmaları istendi.

Halkın rahat bir şekilde sandık başına giderek oylarını kullanabileceği belirtildi.

Muhalefetten tepki

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ise barışın seçimden daha önemli olduğunu söyledi.

Seçimin şeffaf yapılacağından emin olmadığını belirten Karzai, bu nedenle seçimin yapılmasının anlam ifade etmeyeceğini vurguladı.

Karzai, "ABD'nin Taliban ile barış görüşmelerine yeniden başlamasını istiyoruz. Bize seçimden daha çok barış gerekli. Çocuklarımızın ölmesini istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Muhalif liderlerden Ata Muhammed Nur da Afganistan'ın mevcut durumdan kurtulmasının tek yolunun barış olduğunu, bu nedenle seçimden önce barışın tesis edilmesi gerektiği görüşünü paylaştı.

Taliban'dan tehdit

Taliban'dan yapılan açıklamada ise seçimin gerçek manada bir seçim olmadığı savunularak halka sandığa gitmeyerek seçimi boykot etme çağrısında bulunuldu.

Seçim merkezlerinin hedef alınacağı belirtilen açıklamada, halktan kayıpların yaşanmasının arzu edilmediği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı seçimi

Yetkililer, ülke genelinde 28 Eylül'de yapılacak seçimde 7 bin 383 merkezde oy kullanılacağını açıklanmış ancak 5 bin 388 sandığın güvenliğinin sağlanabileceğini duyurmuştu.

Yaklaşık 2 bin merkezde seçmenin, Taliban gibi silahlı örgütlerin tehdidi nedeniyle oy kullanamayacağı öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın da aralarında bulunduğu 17 aday arasındaki diğer iddialı isimler ise Hizb-i İslami lideri ve eski Afganistan Başbakanı Gülbeddin Hikmetyar, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Muhammed Hanif Etmer ve Rahmetullah Nebil.

Cumhurbaşkanı adaylarından Şeyda Muhammed Abdali'nin Cumhurbaşkanı Gani lehine seçimden çekilmesiyle aday sayısı 17'ye düşmüştü.

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