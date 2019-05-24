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Dünya

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 24.05.2019
Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan

Afganistan'da cuma namazında bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir camide cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı bildirildi. ( Sayed Khodaberdi Sadat - Anadolu Ajansı )

Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Ferdevs Faramarz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kabil'in Sarak Nev bölgesindeki El Takva Camisi'nin mihrabına yerleştirilen bombanın, cuma namazı sırasında patlatıldığını belirtti. 

Saldırıda cami imamı ve din alimi Mevlevi Samiullah Reyhan'ın yaşamını yitirdiğini ifade eden Faramarz, din alimi Reyhan'ın çıktığı televizyon programlarında "terör eylemlerine karşı olduğunu" söylediği için hedef seçilmiş olabileceğini dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahidullah Mayar ise saldırıda din alimi Reyhan ile beraber 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 32 kişinin yaralandığını kaydetti.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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