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Dünya

Afganistan'da çığ felaketi: 21 ölü

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde çığ düşmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaıberdı Sadat   | 13.02.2020
Afganistan'da çığ felaketi: 21 ölü

Afganistan

Afganistan Daykundi Afetlerle Mücadele Başkanı Esadullah Serveri, yaptığı açıklamada, kent genelinde günlerdir kar yağışının etkili olduğunu ve çoğu ilçeye ulaşımın sağlanamadığını söyledi.

Daykundi genelinde şimdiye kadar 31 çığ düşmesi yaşandığını ifade eden Serveri, 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Serveri, çığ altında kalan 7 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Çığ düşmeleri sonucu 50 evin tahrip olduğunu vurgulayan Serveri, onlarca hayvanın da telef olduğunu kaydetti.

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