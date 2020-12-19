Afganistan'da bombalı saldırılar: 6 ölü
Afganistan'ın Belh ve Helmand vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.
Kabil
Afganistan'ın Belh ve Helmand vilayetlerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 6 sivil hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Belh vilayetinin Alem Hil bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.
Aryen, saldırıda 4 sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Öte yandan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak ise Helmand'ın Girişk ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatılması sonucu 2 sivilin öldüğünü kaydetti.
Zuvak, saldırıda 4 sivilin de yaralandığını vurguladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.