Afganistan'da bombalı saldırıda 5 kişi öldü
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan
Afganistan'da, Kapisa Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şayik Şuriş, basına yaptığı açıklamada, Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Mirveyis Kerimi'nin aracına yerleştirilen bombanın, Kapisa'nın Sayyad Pazarı bölgesinde patlatıldığını söyledi.
Saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin yaralandığını ifade eden Şuriş, yaralılar arasında Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Kerimi'nin de bulunduğunu belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.