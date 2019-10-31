Euro
6.38
Dolar
5.71
BIST 100
98,961.75
Altın
1,498.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TCMB Başkanı Murat Uysal'ın sunumuyla "Enflasyon Raporu 2019-IV" ün yayımlandığı bilgilendirme toplantısı düzenleniyor TBMM Başkanı Şentop ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na katılıyor
logo
Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Espin Buldak ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 7 kişi yaralandı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 31.10.2019
Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Kabil

Afganistan'da Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Nasır Barikzey, basına yaptığı açıklamada, motosiklete yerleştirilen bombanın, Espin Buldak merkezindeki pazar yerinde patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 7 sivilin yaralandığını ifade eden Barikzey, yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ta kaos büyüyor
Küba’dan Suriye’ye ABD’nin kiralık orduları
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı ABD Kongresinin kimyasını bozdu
İngiltere'de erken seçim yeni krizlere gebe
Beklentiler ve gerçekler arasında Trump yönetiminin Afrika politikası

Benzer haberler

Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırı: 7 yaralı

Tel Abyad'da terör saldırısı

Yemen'deki patlamalarda 13 kişi öldü

Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama

Kars'ta askeri aracın geçişi sırasında patlama