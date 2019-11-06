Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.
Afganistan
Afganistan'da Badgis Emniyet Amiri Şir Aka Alkozay, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesi ile Kale-i Nev şehri arasında yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Alkozay, 5 polisin de yaralandığını söyledi.
Şir Aka Alkozay, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.
Taliban'dan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.