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Dünya

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 polis hayatını kaybetti, 5 polis yaralandı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 06.11.2019
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Afganistan

Afganistan'da Badgis Emniyet Amiri Şir Aka Alkozay, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Mukur ilçesi ile Kale-i Nev şehri arasında yol kenarına yerleştirilen bombanın, polis aracının geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini kaydeden Alkozay, 5 polisin de yaralandığını söyledi.

Şir Aka Alkozay, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu.

Taliban'dan ise saldırıya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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