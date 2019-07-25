Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölü
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 10 kişi yaşamını yitirdi, 5'i yaralandı.
Ankara
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani ilçesinde düğüne giden sivilleri taşıyan bir aracın geçtiği sırada yol kenarına yerleştirilen bombanın infilak ettiğini belirtti.
Hogyani, patlamada 3'ü çocuk 10 kişinin öldüğünü, 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.