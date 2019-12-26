Euro
6.59
Dolar
5.94
BIST 100
113,944.10
Altın
1,503.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“KOSGEB 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Ödül Töreni”
logo
Dünya

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Belh ilçesindeki askeri karakola bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 6 askerin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaıberdı Sadat   | 26.12.2019
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü

Afganistan

Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların, Belh ilçesindeki askeri karakolu bomba yüklü araçla hedef aldığını açıkladı.

Saldırıda 6 askerin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, üç askerin de yaralandığı kaydedildi.

Taliban'dan henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan iki gün önce de militanların Belh vilayetinin Devletabad ilçesindeki askeri karakola düzenlediği saldırıda 7 asker hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - Avrupa’nın tarihi 'kesin çözümlerle' dolu
Hindutva-RSS-BJP-Modi: İdeolojik prizmayla yeniden tasarlanan Hindistan’ı anlamak
Avrupa Adalet Divanı’ndan İspanya’ya Katalan darbesi
Türkiye-KKTC doğal gaz boru hattı Doğu Akdeniz'de jeopolitik dengeleri değiştirecek
Kaşıkçı davasında beklenen son: Suudi Başsavcılığının kararı örtbas niteliğinde

Benzer haberler

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü

Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: 6 ölü

Afganistan'da kesin olmayan sonuçlara göre seçimin galibi Eşref Gani

Afganistan'da Türk geleneği 'Oğlak oyunu' yaşatılıyor

Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem

Pakistan ve Afganistan sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem
Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı

Afganistan'da oyların yeniden sayımı tamamlandı
Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı

Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı