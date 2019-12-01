Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Marca ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.
Afganistan
Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Marca ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyon sonucu yaklaşık 4 senedir Taliban'ın elinde bulunan Marca ilçesinin kontrolünün sağlandığı ifade edilen açıklamada, 37 Taliban militanının da öldürüldüğü kaydedildi.
Taliban ise ilçe merkezinin hala kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.