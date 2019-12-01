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Dünya

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Yaklaşık 4 yıldır Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Marca ilçesi güvenlik güçlerinin kontrolüne geçti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 01.12.2019
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin, Marca ilçesinde Taliban'a yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Operasyon sonucu yaklaşık 4 senedir Taliban'ın elinde bulunan Marca ilçesinin kontrolünün sağlandığı ifade edilen açıklamada, 37 Taliban militanının da öldürüldüğü kaydedildi.

Taliban ise ilçe merkezinin hala kendi kontrollerinde olduğunu iddia etti.

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