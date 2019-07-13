Afganistan'da bir ABD askeri öldürüldü
Afganistan'daki NATO kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir ABD askeri öldürüldü.
Afganistan
Ülkedeki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin Afganistan'da öldürüldüğü belirtildi.
ABD askerinin Afganistan'ın neresinde ve nasıl hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada, ölen askerin adının 24 saat sonra duyurulacağı kaydedildi.
Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.