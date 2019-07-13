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Dünya

Afganistan'da bir ABD askeri öldürüldü

Afganistan'daki NATO kuvvetleri bünyesinde görev yapan bir ABD askeri öldürüldü.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 13.07.2019
Afganistan'da bir ABD askeri öldürüldü

Afganistan

Ülkedeki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin Afganistan'da öldürüldüğü belirtildi. 

ABD askerinin Afganistan'ın neresinde ve nasıl hayatını kaybettiğiyle ilgili bilgi paylaşılmayan açıklamada, ölen askerin adının 24 saat sonra duyurulacağı kaydedildi.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor. 

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