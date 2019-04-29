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Dünya

Afganistan'da 'Barış İstişare Toplantısı' başladı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 3 gün sürecek ve barış için çözüm yollarının görüşüleceği "Barış İstişare Toplantısı" başladı.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 29.04.2019
Afganistan'da 'Barış İstişare Toplantısı' başladı

Kabil

Afganistan'da 3 bin kişinin katıldığı "Barış İstişare Toplantısı"nın açılışında konuşan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Taliban ile barış konusunda halkın da görüşünü almak için bu toplantıyı yaptıklarını söyledi.

Gani, ülkede devam eden savaşın meşruiyetinin olmadığını belirterek, "Biz Taliban'a, başka ülkelerin esaretinden kurtulması için yardım etmeye hazırız." dedi.

Geçici değil kalıcı bir barış istediklerini dile getiren Gani, böylece ülkede yatırım yapılmasını ve Afganistan'ın bu durumdan kurtulmasını istediklerini vurguladı.

Liderler toplantıyı veto etti

Afganistan'daki siyasi liderlerin çoğu, davet edildikleri halde Barış İstişare Toplantısı'na katılmadı.

Hazara Lideri Muhammed Muhakkik, yaptığı açıklamada, toplantının Cumhurbaşkanı Gani'nin seçim kampanyasına dönüştürüldüğü için katılmadığını duyurdu.

Toplantıya katılmayan Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai de böyle bir toplantının halkın yararına olmadığını ve şu an her şeyden önce barış görüşmelerinin yapılması gerektiği kaydetti.

Öte yandan Taliban, yazılı açıklama yaparak, halkın bu toplantıya katılmamasını istedi.

Sıkı güvenlik önlemi alındı

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı toplantı 3 gün sürecek.

Kabil'deki Loya Cirga Çadırı'na giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı. 

Afganistan İçişleri Bakanlığı, toplantıya katılanların güvenliği için toplantı bitene kadar yük taşıyan araçların Kabil'e girişinin yasaklandığını açıkladı.

Öte yandan Afganistan hükümetinden yapılan açıklamada, toplantı nedeniyle başkent Kabil'deki tüm resmi kurumlarının toplantı boyunca tatil edildiği belirtildi.

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