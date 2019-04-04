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Dünya

Afganistan'da barış görüşmeleri çabaları sürüyor

Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri Muhammed Ömer Davutzey, "Önümüzdeki günlerde başkent Kabil'de yapılacak ulusal barış toplantısına Taliban yetkililerini de resmi olarak davet edeceğiz" dedi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 04.04.2019
Afganistan'da barış görüşmeleri çabaları sürüyor

Afghanistan

Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri Muhammed Ömer Davutzey, ''Önümüzdeki günlerde başkent Kabil'de yapılacak ulusal barış toplantısına Taliban yetkililerini de resmi olarak davet edeceğiz'' dedi.

AA muhabirine konuşan Davutzey, gelecek günlerde başkent Kabil'de yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla ulusal barış toplantısı yapılacağını belirtti. Davutzey, "Taliban yetkililerini de resmi olarak davet edeceğiz." diye konuştu.

Her kesimden insanların katılacağı toplantıda, barış süreciyle ilgili konuların ele alınacağı bilgisini paylaşan Davutzey, Taliban temsilcilerinin de katılması durumunda toplantıdan iyi sonuçlar çıkacağını kaydetti.

Siyasiler ve STK temsilcileri Katar görüşmesine hazırlanıyor

Taliban yetkilileriyle Afgan siyasileri ve sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri arasında ikinci kez görüşme beklendiğini dile getiren Davutzey, ''Ulusal barış toplantısının ardından Afgan siyasileri ve sivil toplum kuruluşları Taliban yetkilileriyle Katar'da görüşmek için hazırlıklarını yapıyor. Temennimiz odur ki bu görüşmeye Afgan hükümeti temsilcileri de katılır.'' ifadelerini kullandı.

Davutzey, halihazırda ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmeleriyle ilgili Afgan halkına şeffaf bilgi verilmediğini ve kafalarda birçok soru işareti bulunduğunu vurguladı.

Öte yandan eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin ofis sözcüsü Yusuf Saha, 14-15 Nisan'da Katar'da yapılacak barış görüşmelerine siyasiler ve STK temsilcilerinden oluşan güçlü bir heyetin katılacağının altını çizdi.

Afganistan hükümetinden Katar görüşmesine temsilci katılıp katılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Halilzad'ın barış turu

Önceki günlerde altıncı kez barış turuna çıkan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Afganistan'da Afgan yetkilileriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve kadın barış müzakere heyeti ve kadın temsilcileriyle görüşen Halilzad ayrıca ülkenin güneyine giderek aşiret liderleriyle de bir araya geldi.

Halilzad, geçen haftalarda Katar'da Taliban ile görüşmesinde yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesi ve ülke topraklarında başka grupların tehdit oluşturmaması konularında uzlaştıklarını açıklamıştı.

Barış görüşmeleri süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tabelası ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti. Ofis bir ay sonra kapanmış ve barış müzakereleri askıya alınmıştı.

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