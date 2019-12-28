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Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bombalı saldırıda 61 kişi hayatını kaybetti
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Dünya

Afganistan'da askeri karakola bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan'da, Taliban militanlarının Helmand vilayetinde askeri karakola yönelik düzenlediği saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Sayed Khodaıberdı Sadat   | 28.12.2019
Afganistan'da askeri karakola bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan

Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.

Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Sangin ilçesindeki askeri karakolunun yakınına yerleştirilen bombayı, uzaktan kumandayla patlattığını belirtti.

Saldırıda 10 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Zuvak, saldırının ardından militanlarla askerler arasında çatışma çıktığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 26 askerin öldüğü iddia edildi.

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