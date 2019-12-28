Afganistan'da askeri karakola bombalı saldırı: 10 ölü
Afganistan'da, Taliban militanlarının Helmand vilayetinde askeri karakola yönelik düzenlediği saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.
Afganistan
Taliban militanlarının, Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Sangin ilçesindeki askeri karakola yönelik düzenlediği bombalı saldırıda 10 asker hayatını kaybetti.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, basına yaptığı açıklamada, militanların, Sangin ilçesindeki askeri karakolunun yakınına yerleştirilen bombayı, uzaktan kumandayla patlattığını belirtti.
Saldırıda 10 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.
Zuvak, saldırının ardından militanlarla askerler arasında çatışma çıktığını kaydetti.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 26 askerin öldüğü iddia edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.