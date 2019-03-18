Afganistan'da ABD'ye ait İHA düştü
Afganistan'da ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.
Kabil
Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın teknik arıza nedeniyle Parvan kentine bağlı Bagram ilçesindeki NATO Hava Üssü yakınlarında boş bir araziye düştüğü kaydedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, düşen İHA’nın modeline ilişkin bilgi verilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.