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Dünya

Afganistan'da ABD'ye ait İHA düştü

Afganistan'da ABD'ye ait insansız hava aracının (İHA) düştüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 18.03.2019
Afganistan'da ABD'ye ait İHA düştü

Kabil

Afganistan'daki ABD birliklerinden yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait İHA'nın teknik arıza nedeniyle Parvan kentine bağlı Bagram ilçesindeki NATO Hava Üssü yakınlarında boş bir araziye düştüğü kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, düşen İHA’nın modeline ilişkin bilgi verilmedi.

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