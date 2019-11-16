Euro
6.35
Dolar
5.74
BIST 100
105,379.70
Altın
1,466.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış törenine konuşuyor
logo
Dünya

Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyon sonrası 615 DEAŞ üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 16.11.2019
Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu

Afghanistan

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlenen operasyon sonrası 615 DEAŞ üyesinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı, Nangarhar'ın Açin ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Operasyon sonucu aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu 615 DEAŞ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edilen açıklamada, teslim olan DEAŞ üyeleri arasında yabancıların da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun devam ettiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Doğu Akdeniz’deki AB oyununu nasıl bozabilir?
ABD’nin Yunanistan'daki askeri üslere ilgisi artıyor
AB'nin yeni kör düğümü: Avrupalı DEAŞ'lılar
Erdoğan-Trump görüşmesi: Sabotaj çabaları boşa çıktı
Aramco'nun halka arzı: Karbon kapitalizm genişlerken

Benzer haberler

Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu

Afganistan'da 615 DEAŞ üyesi teslim oldu

Afganistan'da Taliban saldırısı: 2 ölü

Kabil'de bomba yüklü araçla saldırı: 12 ölü

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü

ABD'nin Afganistan'da düzenlediği hava saldırısında 7 sivil öldü
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü, 5 yaralı
Afganistan'daki gece baskınları halkın hayatını kabusa çeviriyor

Afganistan'daki gece baskınları halkın hayatını kabusa çeviriyor