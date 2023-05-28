Dolar
19.97
Euro
21.42
Altın
1,946.69
ETH/USDT
1,827.10
BTC/USDT
26,709.00
BIST 100
4,580.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkla selamlaşıyor
logo
Dünya

Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bilal Güler  | 28.05.2023 - Güncelleme : 28.05.2023
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Kabil

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 10.22'de meydana gelen depremin merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5,2 olarak açıkladı.

Komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilen depremin, yerin 223 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Dün yine Badahşan'ın İşkaşim ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Afganistan'ın kuzeydoğu bölümünü büyük oranda kapsayan Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı
Oy kullanmaya gelinlik ve damatlıkla geldiler
Bazı vatandaşlar oy kullanacakları okullara ambulansla getirildi
Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti
Huzurevi sakinleri için huzurevlerinde sandık kuruldu

Benzer haberler

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti

Deprem bölgesinde vatandaşlar sandık başına gitti

Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem

Ankara otobüs terminalinde seçim hareketliliği

"Anadolu kırmızısı" Togg depremzede kardeşlerin sünnet arabası oldu

"Anadolu kırmızısı" Togg depremzede kardeşlerin sünnet arabası oldu
Dokuz Eylül Üniversitesi Hatay'da fizik tedavi merkezi ve su arıtma ünitesi kurdu

Dokuz Eylül Üniversitesi Hatay'da fizik tedavi merkezi ve su arıtma ünitesi kurdu
Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor

Hatay'da 400 yataklı Eğitim Araştırma Hastanesinin inşası sürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet