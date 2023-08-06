Dolar
26.97
Euro
29.68
Altın
1,942.80
ETH/USDT
1,833.60
BTC/USDT
29,070.00
BIST 100
7,400.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan'ın Badahşan vilayeti, dün akşamdan bu yana yaşanan depremlerin ardından 5,2 büyüklüğünde depremle yeniden sarsıldı.

Bilal Güler  | 06.08.2023 - Güncelleme : 06.08.2023
Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Kabil

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 17.53'te meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan'ın Curm ilçesi olduğunu açıkladı.

Depremin yerin 75 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Badahşan vilayetinde dün akşam 5,8, bu sabah ise 5,3 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Depremler, komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan'dan da hissedilirken hasara ilişkin Taliban yönetiminden henüz bir açıklamada bulunulmadı.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde 1200 kişi yaşamını yitirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bursa'da şiddetli rüzgar etkili oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünya şampiyonu Mete Gazoz'u arayarak tebrik etti
Antalya Havalimanı'nda uçak ve yolcu trafiğinde rekor kırıldı
Bilecik'te çıkan orman yangınına havadan müdahale ediliyor
Hatay'da çıkan orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afganistan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Malatya'da depremde binaların yıkılma anı güvenlik kamerasında

Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli'nin annesi oğluna özlemini anlattı

Çin'in Şandong eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Çin'in Şandong eyaletinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Malatya'da 97 bin 421 depremzede konteynere yerleştirildi

Malatya'da 97 bin 421 depremzede konteynere yerleştirildi
Sanayici depremde aldığı hasarları, yatırım destek ve teşviklerle giderecek

Sanayici depremde aldığı hasarları, yatırım destek ve teşviklerle giderecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet