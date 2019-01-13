Afganistan'da 10 DEAŞ üyesi öldürüldü

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik hava saldırısında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

anasayfa > dünya 13.01.2019 Afghanistan

Afganistan'da 10 DEAŞ üyesi öldürüldü

KABİL

Badgis Valiliği Sözcüsü Camşid Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afgan güvenlik güçlerinin Badgis'in Cavand ilçesinde terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlediğini söyledi.

NATO kuvvetlerinin havadan destek verdiği operasyonda 10 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü ifade eden Şahabi, 16 DEAŞ üyesinin yakalandığını belirtti.

Şahabi, yakalananların yabancı uyruklu olduğunu vurguladı.

Afganistan'da çatışma

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Akça ilçesinde Taliban militanlarıyla korucular arasında çıkan çatışmada 7 korucu ve 8 Taliban üyesi öldü.

Akça Kaymakamı Gulam Sahi Subhani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Akça'nın Pul-i Nev bölgesindeki korucu karakoluna saldırmasının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Çatışmada 7 korucunun yaşamını yitirdiğini, 8 Taliban militanın da öldüğünü dile getiren Subhani, 3 korucuyla 18 militanın da yaralandığını belirtti.

Subhani, saatler süren çatışmanın ardından karakolun örgüt kontrolüne geçtiğini kaydetti.

Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat

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