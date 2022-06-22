Dolar
17.35
Euro
18.28
Altın
1,830.80
ETH/USDT
1,121.10
BTC/USDT
20,552.00
BIST 100
2,575.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
logo
Dünya

Afganistan ve İran'da deprem

Afganistan'da merkez üssü Host vilayetinde 5,9 büyüklüğünde, İran'ın da güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Bilal Güler, Mustafa Melih Ahıshalı   | 22.06.2022
Afganistan ve İran'da deprem

Afghanistan

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) depremin büyüklüğü önce 6,1 olarak açıklarken, daha sonra 5,9 olarak güncelledi.

Depremin merkez üssünün Afganistan'ın doğusunda, Pakistan sınırında bulunan Host vilayetinin 46 kilometre güneybatısı olduğu açıklandı.

Yerel saatle 01.24'te meydana gelen deprem başkent Kabil de dahil nüfus yoğunluğunun olduğu civar şehirlerde güçlü bir şekilde hissedildi.

Deprem ayrıca, Pakistan'ın başkenti İslamabad ve Peşaver gibi sınıra yakın önemli Pakistan şehirlerinde de hissedildi.

Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Afgan sosyal medya kullanıcıları depremle ilgili görüntüler paylaşırken, kimi kullanıcılar can ve mal kayıplarının yüksek olabileceği endişesini ifade etti.

Afgan yetkililerden şu ana kadar can ve mal kayıplarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Ocak ayında da Afganistan'ın Badgis vilayetinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, 26 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'da 5,2 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Lenge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Hürmüzgan eyaletindeki Bender Lenge ilçesine bağlı Bender Makam köyü olan 5,2 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 01.39'da kaydedildi. Depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Altay tankı ve Fırtına obüsü için güç grubu arayışı
Marmaris'te orman yangınına müdahale ediliyor
Muğla'da öldürülen Pınar Gültekin'in babası, hukuk mücadelesini sürdürecek
Terör örgütünden kaçan 4 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak

Benzer haberler

Afganistan ve İran'da deprem

Afganistan ve İran'da deprem

İran’daki "Afgan kadın ninjalar" ülkeleri adına uluslararası yarışmalara katılmak istiyor

Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı

Rusya: Afganistan'da Taliban geçici hükûmetinin tanınması ihtimali var

Rusya: Afganistan'da Taliban geçici hükûmetinin tanınması ihtimali var
Iğdır'da 9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi

Iğdır'da 9 günde 1237 Afganistanlı göçmen ülkelerine gönderildi
Putin: ABD'nin, Afganistan'ın yeniden inşasındaki yükümlülükleri üstlenmesi gerekiyor

Putin: ABD'nin, Afganistan'ın yeniden inşasındaki yükümlülükleri üstlenmesi gerekiyor