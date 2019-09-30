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Dünya

Afganistan Türklerinin lideri Mahdum hayatını kaybetti

Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili Abdülkerim Mahdum, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 30.09.2019
Afganistan Türklerinin lideri Mahdum hayatını kaybetti

Kabil

Afganistan Türklerinin lideri ve eski milletvekili Abdülkerim Mahdum'un oğlu Muhammed Sadik Mahdum, yaptığı açıklamada, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'de tedavi gören babası Abdülkerim Mahdum'un kısa süre önce döndüğü memleketi Cüzcan vilayetinin Kızılayak köyünde hayatını kaybettiğini belirtti.

Mahdum'un cenazesi, öğle namazının ardından köyündeki aile mezarlığına defnedilecek.

Abdülkerim Mahdum kim?

1942 yılında Afganistan'ın Cüzcan vilayetine bağlı Kızılayak köyünde doğan Abdülkerim Mahdum, 26 yaşında milletvekili oldu.

İki dönem parlamentoda milletvekilliği yapan Mahdum, Afganistan'daki okullarda Türk dilinde eğitim verilmesini ve Afgan Milli Radyosu'nda, Türkmen ve Özbek dilinde ikişer saat yayın yapılmasını sağladı.

Ülkede çeşitli Türk boylarının birlikte yer aldığı, "Erkin Türkistan" isminde bir Türk partisinin kurulmasına öncülük eden Mahdum, 1978'de Türkiye'ye yerleşti.

Mahdum, 1982 yılında 4 bin 500 Türk asıllı Afgan göçmenin Türkiye'ye gelmesini sağladı.

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