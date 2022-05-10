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Dünya

Afganistan’da 10 milyon çocuk açlık tehlikesi altında

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children, Afganistan’da yaklaşık 10 milyon çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Şeyma Uzundere   | 10.05.2022
Afganistan’da 10 milyon çocuk açlık tehlikesi altında

Ankara

Save The Children’ın internet sitesinde yer alan bilgelere göre, uluslararası yardımlar uzun yıllar çatışmalara, patlamalara ve siyasi çalkantılara sahne olan Afganistan’da açlığın önlenmesi için yeterli değil.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durumun yanı sıra, Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkileri ve şiddetli kuraklık nedeniyle yaklaşık 10 milyon çocuk açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

Afganistan’a yapılan uluslararası yardımlarda son aylarda bir artış görülse de ülke nüfusun yüzde 50’si acil insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

Taliban’ın geçen yılın ağustos ayında ülke yönetimini devralması sonrası bölgeye yapılan kalkınma yardımlarının askıya alınması ve Afganistan varlıklarının dondurulması sonrası ekonomik kriz şiddetlendi.

Artan yoksulluk ve işsizlik oranları Afganistan’ı bugün, tarihinin en büyük büyük açlık krizi ile karşı karşıya getirdi. Gıda fiyatlarının artması çoğu Afgan’ın hayati ihtiyaçlarını karşılamasını güçleştirdi.

Save The Children İletişim ve Medya Direktörü Athena Rayburn, uluslararası toplumun Afganistan’a yönelik politikalarının ceremesini Afgan çocukların çektiğini ve yardımların tek başına “hayatları kurtarmaya” yetmediğini söyledi.

"Zamanın Afganistan’ın çocuklarına sırt dönme zamanı olmadığını" belirten Rayburn, uluslararası topluma, ekonomik krize kalıcı çözümler getirme çağrısı yaptı.

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