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Dünya

Afgan kadın öğrencilerden üniversitede eğitim engeline tepki

Bazı öğrenciler kapalı ortamlarda bir araya gelip üniversitede eğitim engelini protesto etti.

Bilal Güler   | 21.12.2022
Afgan kadın öğrencilerden üniversitede eğitim engeline tepki

Kabil

Afganistan'da Taliban yönetiminin ülke genelindeki yükseköğretim kurumlarında kadın öğrencilerin eğitimlerini askıya almasını, kapalı ortamlarda bir araya gelen gruplar sert dille eleştirdi.

Dün akşam saatlerinde, Taliban yönetiminin kadın öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya alma kararına rağmen ülke genelinde birçok kadın öğrenci üniversitelerinin yolunu tuttu.

Ancak kapıdaki güvenlik görevlileri kadınları içeri almayarak onlara Yükseköğretim Bakanlığının "ikinci duyurusuna" kadar evlerinde beklemelerini söyledi.

Afgan kadın öğrenciler de sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda karara tepki göstererek haklarını talep etti. Paylaşımlarda, uluslararası topluma seslenilerek destek arandı.

Taliban güçlerinin aldığı önlemlerin de etkisiyle bazı bireysel ya da küçük gruplar dışında büyük çaplı bir gösteri göze çarpmadı.

Başkent Kabil'in Teymeni Mahallesi'nde kapalı bir yerde toplanan bir grup kadın öğrenci, taşıdıkları dövizlerle karara tepki gösterip sloganlar attı.

Döviz ve sloganlarda, "Kadınları özgür bırakın", "Eğitim İslami ve yasal hakkımızdır", "Ülkeyi kadın hapishanesine çevirdiniz", "Kadın, eşitlik, özgürlük", "Bilenle bilmeyen bir olur mu?", "Eğitim hakkımız, bilim sloganımızdır" ifadelerine yer verildi.

Kabil Üniversitesi öğrencilerinden 20 yaşındaki Şerife Hisar, sabah saatlerinde final sınavı nedeniyle okula gittiğini ancak içeriye alınmadığını söyledi.

Söz konusu kararla bir zamanlar beslediği büyük umutlarının söndüğünü belirten Hisar, "Bugün sınavımız için üniversiteye gittim ve bekledim. Sosyoloji sınavımız vardı ve final sınavıydı. Üniversitenin güvenlik görevlileri gelip Yükseköğretim Bakanlığının ikinci bir talimatına kadar beklememizi söyledi. Sınava da giremedik bugün."

Hisar, Taliban'ın Afgan kadınlarını ötekileştirmek istediğini savunarak "Taliban mensuplarının sert ve korkutan bakışlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sanki bir suç işlemişiz gibi bize bakıyorlar." ifadelerini kullandı.

Kabil Üniversitesi öğrencilerinden 21 yaşındaki Azade Bahşi, "Kararı duyunca çok rahatsız oldum. Yok olacağımı düşündüm. Çok üzücüydü. Çünkü belirsiz bir gelecek ve kader içerisinde yaşıyoruz. Peki neden? Taliban İslam ve adaletten bahsediyor. İslam biz kadınlar için de eğitimi farz kılmadı mı? Peki bunlar hangi temele dayanarak kadınların eğitimini yasaklıyorlar." ifadelerine yer verdi.

Karardan bir önce dönülmesi çağrısı yapan Bahşi, şöyle konuştu:

"Üniversiteye gitmeden önce eğitim alma konusunda büyük arzularım, rüyalarım vardı. Şairim aynı zamanda. Bölümümü tamamladıktan sonra kitap yayımlamak istiyorum. Ancak şu an geleceğimi siyah görüyorum. Çünkü bizi eve hapsettiler."


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