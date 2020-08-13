Euro
8.68
Dolar
7.35
BIST 100
1,100.26
Altın
1,954.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AFAD'dan Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Lübnan'ın kuzeyindeki ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımında bulundu.

Mahmut Geldi   | 13.08.2020
AFAD'dan Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Beyrut

Başkent Beyrut'ta geçen hafta yaşanan şiddetli patlamanın ardından arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Lübnan'da bulunan AFAD ekibi, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akkar kentlerinde dağıttıkları gıda kolileriyle yoksul ailelerin gönüllerini aldı.

Lübnan Türk Kültür Derneği Başkanı Kemal Maksud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beyrut'ta arama kurtarma çalışmalarında bulunan AFAD'ın, Lübnan'a gelen diğer tüm Türk kurum ve kuruluşları gibi kuzeydeki Türkmen köyleri Kavaşra ve Aydamon'u ziyaret ettiklerini söyledi.

AFAD görevlilerinin Trablusşam'da 50 ve iki Türkmen köyünde 75'er, toplamda 200 ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırdığını aktaran Maksud, Beyrut'taki yoğun çalışmalarına rağmen soydaşlarını yalnız bırakmadıkları için kendilerine çok müteşekkir olduklarını ifade etti.

Maksud ayrıca, Türkiye devleti ve halkına da Lübnan'a veya başka ülkelere insani yardımlar konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Kovid-19 aşısı için dünya en az 100 milyar dolar harcamalı
Sağlık Bakanı Koca'dan hasta ziyareti uyarısı
MKE Ankaragücü'nde bir personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

AFAD'dan Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

AFAD'dan Lübnan'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lübnan'daki Türk Hastanesi'nin açılması talimatı

Lübnan Sağlık Bakanı: Beyrut'ta Kovid-19 hastalarına ayrılan yatakların yarısı doldu

Lübnan Meclisi, Beyrut'ta 15 günlük olağanüstü hal ilan etti

Lübnan Meclisi, Beyrut'ta 15 günlük olağanüstü hal ilan etti
Beyrut patlaması Diyab hükümetinin sonunu getirdi

Beyrut patlaması Diyab hükümetinin sonunu getirdi
Lübnanlı uzmanlardan Türkiye'nin desteğine övgü, Macron'un Beyrut ziyaretindeki tavrına eleştiri

Lübnanlı uzmanlardan Türkiye'nin desteğine övgü, Macron'un Beyrut ziyaretindeki tavrına eleştiri