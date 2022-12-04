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Dünya

AFAD, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi sivillere her gün sıcak yemek dağıtıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde şiddetli çatışmaların yaşandığı ve hava saldırılarının düzenlendiği Ukrayna'nın Çernigiv şehrinde yaşayanlara sıcak yemek veriyor.

Davit Kachkachishvili   | 04.12.2022
AFAD, Ukrayna'da ihtiyaç sahibi sivillere her gün sıcak yemek dağıtıyor

Chernihivs ka Oblast

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), mart başında yoğun saldırılara maruz kalmasına rağmen Rus ordusunun ele geçiremediği ancak ağır yıkımların meydana geldiği Çernigiv'de ihtiyaç sahiplerine, mobil mutfak tırı sayesinde her gün sıcak yemek dağıtıyor.

Belarus sınırına yakın, havalar soğuduğu için nehir ve göllerin buz tuttuğu, özelikle sivil altyapıların vurulduğu Çernigiv'de yaşayanlar, şehir merkezindeki AFAD mobil mutfak tırından sıcak yemekleri almak için kuyruk oluşturuyor.

"Türkiye'nin yardımı sadece benim için değil herkes için çok önemli"

AFAD mobil mutfak tırından öğle saatlerinde sıcak yemek ve çay alan 62 yaşındaki Tatiana, "Türkiye'ye minnettarız. Bu yardım sadece benim için değil, herkes için çok önemli çünkü bir savaştan etkilendik. İnsanlar çok memnun." ifadelerini kullandı.

Vitaliy Chug, "Savaş yüzünden işimi kaybettim. Annem ise bombardıman sonrası yaşadığı stresten kalp krizi sonucu vefat etti. Türkiye'ye, bize yardım eden herkese teşekkür ederiz." dedi.

Sıcak yemekleri evde sabırsızlıkla bekliyorlar

AFAD mobil mutfak tırından Çernigiv'in merkezinde insanlara yemek dağıtılırken, ayrıca gönüllüler sayesinde şehrin çeşitli semtlerinde yaşayan sivillere de her gün yemek ulaştırılıyor.

Birçok müstakil evin yerle bir olduğu Privitna Sokağı'nda anneannesi ile yemek kuyruğunda bekleyen 8 yaşındaki Yeva, "Buraya öğle yemeğini almaya geldik. Sıcak yemekleri çok beğeniyorum." dedi.

Yeva'nın anneannesi Vera Khomenkovo ise çatışmalar nedeniyle evlerinin hasar aldığını ama büyük kısmını tamir ettiklerini söyledi.

Aynı sokakta birçok kişinin savaştan dolayı ağır şartlarda yaşamaya sürdürdüğünü dile getiren Khomenkovo, "Böylesi bir yardımı bize ulaştırdıkları için onlara (AFAD ekibi) teşekkür ederiz. Birçok insanın bu tür yardıma ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Çernigiv'de 61 binden fazla kişiye sıcak yemek ulaştırıldı

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, 19 Ağustos 2022'den itibaren Çernigiv bölgesinde sıcak yemek hizmeti başladı.

Sıcak çorba ve ana yemek olmak üzere iki çeşit yemek servisinin yapıldığı Çernigiv'de günlük ortalama 550 kişiye hizmet veriliyor.

Çernigiv'de 61 bin 12 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Savaşın başladığı ilk dönemlerden itibaren Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinde AFAD mobil mutfak tırı sayesinde on binlerce kişiye yemek ulaştırıldı.

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