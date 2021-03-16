Euro
8.94
Dolar
7.48
BIST 100
1,565.26
Altın
1,734.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı"na katılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Slovakya Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Ivan Korcok ile ortak basın toplantısı düzenliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında konuşuyor.
logo
Dünya

Adalet Bakanı Gül Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı

Bakan Gül, paylaşımında, "33 yıl önce bugün Halepçe katliamında yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde telin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Mehmet Tosun   | 16.03.2021
Adalet Bakanı Gül Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı

Ankara

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halepçe'de yaşamını yitirenleri andı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce bugün Halepçe katliamında yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde telin ediyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Haftalık Kovid-19 vaka sayısı 57 ilde arttı, 24 ilde azaldı
BioNTech-Pfizer AB'ye ikinci çeyrekte 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı sağlayacak
Avrupa ülkeleri DSÖ ve Avrupa İlaç Ajansının kararına rağmen AstraZeneca aşısının uygulanmasını durdurdu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların 'tam açık' ve 'kısmen açık' olduğu ülkeleri açıkladı
'Çok yüksek riskli' Trabzon'da aşılama çalışmaları sonuç vermeye başladı

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı

Adalet Bakanı Gül Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı

Halepçe katliamından sağ çıkan 'Ümit': Ağlaması kesilen çocuğun öldüğünü anlıyorduk

Bakan Ziya Selçuk: Liselilerin salgında gösterdiği gayret, eleştiri ve anlayışa saygı duyuyorum

Bakan Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı

Bakan Selçuk, Zonguldak Terzi Köyü İlkokulu Tasarım Beceri Atölyesi'nde çocuklarla geçirdiği anları paylaştı
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı bir paket

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı bir paket
Adalet Bakanı Gül'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki

Adalet Bakanı Gül'den Başkonsolos Arıkan'ın katili Sasunyan'a tahliye yolunu açan karara tepki