Adalet Bakanı Gül Halepçe katliamında yitirilenleri rahmetle andı
Bakan Gül, paylaşımında, "33 yıl önce bugün Halepçe katliamında yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde telin ediyorum." ifadelerini kullandı.
Ankara
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halepçe'de yaşamını yitirenleri andı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "33 yıl önce bugün Halepçe katliamında yitirdiğimiz kardeşlerimizi rahmetle anıyor, insanlığa karşı işlenen tüm suçları ve faillerini en ağır şekilde telin ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.