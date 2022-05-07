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Dünya

Açık kapı gününde AB kurumları önünde uzun kuyruklar oluştu

Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birliğin temelinin 72 yıl önce, 9 Mayıs 1950'de atılması dolayısıyla "açık kapı günü" düzenledi.

Dursun Aydemir   | 07.05.2022
Açık kapı gününde AB kurumları önünde uzun kuyruklar oluştu Fotoğraf: Dursun Aydemir / AA

Brüksel

AB kurumları ve faaliyetleri hakkında halka, AB çalışanlarından bilgi alma fırsatı sunan etkinliğin açılışı, AB Komisyonunun Çevre, Okyanuslar ve Balıkçılıktan Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius, Ukrayna'nın Brüksel Büyükelçisi Oleh Shamshur tarafından kesilen kurdeleyle yapıldı.

Halkın, açık kapı gününe ilgisi yoğun oldu.

AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu gibi kurumların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Açık kapı gününde düzenlenen fotoğraf çekimi, müzik ve oyun gibi etkinlikler, aileleriyle AB kurumlarını ziyaret eden çocukların da ilgisini çekti.

AB'de kariyer hedefleyen yetişkin ziyaretçiler de akıllarına takılan soruları birebir AB çalışanlarına sorma fırsatı elde etti.

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