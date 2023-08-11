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Dünya

AB'ye yasa dışı girişler, yılın ilk 7 ayında arttı

Merkezi Polonya'nın başkenti Varşova'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma ajansı Frontex, AB ülkelerine yasa dışı girişlerin yılın ilk 7 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 176 bin 100'e yükseldiğini bildirdi.

Murat Temizer  | 11.08.2023 - Güncelleme : 11.08.2023
AB'ye yasa dışı girişler, yılın ilk 7 ayında arttı

Varşova

Frontex'ten yapılan açıklamaya göre, ilk hesaplamalar çerçevesinde yılın ilk 7 ayında AB'nin dış sınırlarında tespit edilen düzensiz sınır geçişlerinin sayısı, 2016'dan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Söz konusu süreçte yasa dışı girişlerde en çok kullanılan güzergah, Orta Akdeniz oldu. Bu rotadan 89 bin kişi AB ülkelerine girdi. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 115'lik artış olarak kayıtlara geçti. Orta Akdeniz rotasından en çok yasa dışı geçenler Fildişi Sahili, Gine ve Mısır vatandaşları oldu.

İkinci sıradaki güzergah olan Batı Balkanlar'dan girenlerin sayısı yüzde 26 azalarak 52 bin 232'ye düştü. Bu güzergahı en çok Suriyeliler ve Afganlar kullandı.

Üçüncü sıradaki Doğu Akdeniz'den gelenlerin sayısı da yüzde 29 azalarak 17 bin 54 oldu. Doğu Akdeniz güzergahını da en çok kullananlar Suriyeliler, Filistinliler ve Afganlar olarak kaydedildi.

AB ülkelerine yasa dışı girişler, yılın ilk 7 ayında, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 176 bin 100'e yükseldi.

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