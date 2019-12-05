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Dünya

AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret

1 Aralık'ta göreve gelen yeni Avrupa Komisyonunun başkan yardımcısı ile içişleri komiseri Ankara'da temaslarda bulunacak.

Tuğrul Çam   | 05.12.2019
AB'nin yeni yönetiminden Türkiye'ye ilk ziyaret

Ankara

AB'nin 1 Aralık'ta göreve başlayan yeni Avrupa Komisyonu'nun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ve İçişleri Komiseri Ylva Johansson ilk resmi ziyaretlerini yarın Türkiye'ye yapacak.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Schinas ve Johansson Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Avrupa Komisyonu heyetinin Ankara'daki temaslarında Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutları ile göç alanında iş birliği konularında görüş alışverişi yapılacak.

Açıklamada, "Schinas ve Johansson'un yeni görevleri çerçevesindeki ilk resmi ziyaretlerini AB'ye aday ülkemize yapmaları, AB'nin başta göç ve güvenlik olmak üzere ülkemizle yakın ilişki ve iş birliğine verdiği önemi teyit etmektedir." ifadesi yer aldı.

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