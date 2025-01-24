AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları hafifletmesi bekleniyor
Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının 27 Ocak'taki toplantılarında Suriye'nin yeniden imarı hedefiyle bazı sektörel yaptırımların askıya alınması için uzlaşmaya varması bekleniyor.
Brüksel
AB dışişleri bakanları 27 Ocak'taki toplantılarında Beşşar Esed rejimine yönelik 2012'den bu yana uygulanan yaptırımların hafifletilmesi konusunu ele alacak.
Üst düzey bir AB yetkilisi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Suriye'nin yeniden imarı ve iyileştirilmesi için doğru zamanın geldiğini, bunun önündeki engelin Esed rejimi olduğunu ve engelin ortadan kalkmasından bu yana AB'nin Şam'a karşı benimsenecek yeni olumlu yaklaşım üzerinde bir ayı aşkın süredir çalıştığını söyledi.
Yetkili, dışişleri bakanlarının AB'nin ülkenin yeniden imarına katkıda bulunmak için "güçlü bir sinyal" vermek istediklerini vurguladı.
AB yetkilisi, enerji ve ulaşım gibi sektörlere yönelik yaptırımların askıya alınmasının ihtimal dahilinde olduğunu ancak silah ya da sivillerin baskılanmasında ve zarar görmesinde kullanılacak herhangi bir ekipmanın ihracatıyla ilgili yaptırımların uygulamada kalmaya devam edeceğini vurguladı.
Suriye'deki yeni yönetimle ilgili belirsizliklerin sürdüğünü savunan yetkili, yaptırımlarla ilgili herhangi bir hafifletmenin "geri döndürülebilir" nitelikte olacağını ve Şam yönetiminin atacağı adımların belirleyici rol oynayacağını kaydetti.
AB yetkilisi, Heyet Tahrir Şam'ın terör listesinden çıkarılması konusunda ise Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin kararını takip edeceklerini ifade etti.
Yetkili, AB'nin, kurulacak yeni hükümetin kapsayıcılığını, ülkenin toprak bütünlüğüne, azınlık haklarına, uluslararası hukuka, BM gözetiminde bir seçim yapılması ve bu ilkeler doğrultusunda anayasa hazırlaması gibi koşullara bağlı adımları atıp atmayacağını dikkatle izleyeceğine işaret etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.