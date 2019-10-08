Euro
6.36
Dolar
5.79
BIST 100
102,648.80
Altın
1,504.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan'da basın toplantısı düzenleniyor
logo
Dünya

AB'nin Suriye çıkmazı

AB, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna olası operasyonuna mesafeli duruşunu koruyor.

Şerife Çetin   | 08.10.2019
AB'nin Suriye çıkmazı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası operasyonuna ilişkin, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde siyasi çözümü desteklediğini yineledi.

AB Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijcancic, günlük basın toplantısında AA muhabirinin "Türkiye'nin olası bir operasyonla Suriye'de güvenli bir bölge oluşturarak 2 milyon Suriyeli'yi geri gönderme planına ilişkin AB'nin görüşü nedir?" sorusunu yanıtladı.

Kocijcancic, "AB, Suriye'de sürdürülebilir çözümün askeri değil, BM kararları uyarınca özgün bir siyasi dönüşüm süreciyle sağlanabileceğini düşünüyor." açıklamasında bulundu.

Düzensiz göçmenlerin Suriye'ye sadece gerekli koşullar oluştuktan sonra tekrar gönderilebileceğini kaydeden Kocijcancic, "Mevcut durum bu koşulların oluşmadığına işaret ediyor." diye konuştu.

"AB tam olarak ne istiyor?"

Açıklama üzerine AA muhabiri tekrar söz alarak, "Anladığım kadarıyla AB mültecilerin Avrupa'ya gelmesini istemiyor. AB, aynı zamanda, mevcut koşullar altında mültecilerin Suriye'ye geri gönderilmesini de desteklemiyor. Türk hükümeti, AB'nin Türkiye'de bulunan 4 milyon mülteci için yeterli yardımı sağlamadığını savunuyor. AB, güvenli bölge oluşturmayı amaçlayan olası operasyona da mesafeli yaklaşıyor. Bu durumda anlamakta güçlük çekiyorum, AB tam olarak ne istiyor?" sorusunu yöneltti.

Kocijcancic, bu soruya karşılık olarak AB'nin tutumunun çok net olduğunu ve Birliğin BM nezdindeki siyasi süreci desteklediğini tekrar ifade etti.

Türkiye'nin çok yüksek sayıda mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Kocijcancic, AB'nin de buna karşılık Türkiye dahil Suriye'nin komşularına "daha önce hiç görülmemiş miktarlarda yardım" sağladığını savundu.

Bu çerçevede Türkiye'ye 6 milyar avro tahsis edildiğini ifade eden Kocijcancic, uzun vadeli projelerle bu miktarın 2025'e kadar Türkiye'deki Suriyeli düzensiz göçmenlere destek sağlayacağını belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı
Yemen krizi yeni jeopolitik depremlere yol açabilir
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor

Benzer haberler

AB'den Johnson'a Brexit tepkisi

AB'den Johnson'a Brexit tepkisi

AB'nin Suriye çıkmazı

Fırat'ın doğusuna olası operasyona siyasi partilerden destek

Rusya, ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheli

Rusya, ABD'nin Suriye'den çekileceğinden şüpheli
'Salih çok cesur bir gazeteciydi'

'Salih çok cesur bir gazeteciydi'
ABD Başkanı Trump: 50 ABD askeri bölgeden çıktı

ABD Başkanı Trump: 50 ABD askeri bölgeden çıktı