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Dünya

AB'nin ilk başsavcısına onay

AB üyesi ülkeler, mali suçlarla ilgilenecek yeni başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanmasını onayladı.

Ata Ufuk Şeker   | 14.10.2019
AB'nin ilk başsavcısına onay

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BRÜKSEL

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, yeni kurulacak ve mali suçlarla ilgilenecek başsavcılık makamına Rumen Laura Codruta Kövesi'nin atanmasına onay verdi.

AB Konseyi, mali suçlarla ilgilenecek yeni savcılık makamı olan Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi'ne (EPPO) Avrupa Başsavcısı olarak Kövesi'nin atanmasına üye ülke temsilcilerince onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, savcılık makamının 2020 yılında faaliyete geçmesinin beklendiği, Kövesi'nin görev süresinin ise 7 yıl olacağı ifade edildi.

Söz konusu atamanın Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylanması gerekiyor.

Romanya'da 1973 yılında doğan Kövesi, 2013-2018'de ülkesinde yolsuzlukla mücadeleden sorumlu başsavcı olarak görev yapmıştı.

EPPO hakkında

AB ülkeleri, 2017 yılında Avrupa savcılığı kurulmasına yönelik iş birliği yapma kararı almıştı.

Söz konusu makama 22 AB üyesi ülke katılacağını açıklamıştı. Halihazırda İsveç, Macaristan, Polonya, İrlanda ve Danimarka ise EPPO'ya katılmamayı tercih etti.

Söz konusu savcılığın faaliyete geçmesiyle AB üyesi ülkelerin mali konularda daha yakın iş birliği yapması planlanıyor. AB Savcılığı'nın, birliğin bütçesine ve mali çıkarlarına karşı işlenen suçların faillerinin ve suç ortaklarının soruşturulmasından ve yargı önüne çıkarılmasından sorumlu olması öngörülüyor.

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