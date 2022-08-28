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Dünya

ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu

ABD'nin Indiana eyaletinde 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde vurulduğu bildirildi.

Sümeyye Dilara Dinçer   | 28.08.2022
ABD'ye eğitime giden 3 Hollandalı komando vuruldu

Ankara

BBC'nin haberine göre, olay dün gece geç saatlerde, eyaletin eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede meydana geldi.

Emniyet yetkilileri, eğitim için eyalette olduğu belirtilen 3 Hollandalı komandonun kaldıkları otelin önünde silahla yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, yaralanan komandoların civardaki hastanelere kaldırıldığını aktardı.

Hollanda Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, komandolardan birinin ağır yaralı, diğer ikisinin bilincinin yerinde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

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