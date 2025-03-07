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Dünya

ABD'nin Ukraynalı yetkililere yönelik "yolsuzluk iddialarını" basına sızdıracağı öne sürüldü

ABD Başkanı Trump yönetiminin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kıymetli maden anlaşmasını imzalamayı reddetmesi halinde, Ukraynalı yetkililere yönelik "yolsuzluk iddialarını" basına sızdırma tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

Yasin Yorgancı  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
ABD'nin Ukraynalı yetkililere yönelik "yolsuzluk iddialarını" basına sızdıracağı öne sürüldü

Ankara

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin kıymetli maden anlaşmasını imzalamayı reddetmesi halinde, Ukraynalı yetkililere yönelik "yolsuzluk iddialarını" basına sızdırma tehdidinde bulunduğu öne sürüldü.

Washington Post (WP) yazarı David Ignatius, gazetede yayımladığı yazısında, Washington yönetiminin, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerindeki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Trump yönetiminin, geçen hafta Beyaz Saray ziyareti öncesinde Zelenskiy'e kıymetli maden anlaşması için "imzala" baskısı yaptığını savunan Ignatius, ayrıca ABD'nin, Ukraynalı yetkililere yönelik yolsuzluk iddialarını kamuoyuna açıklama tehdidinde bulunduğunu iddia etti.

Trump'ın, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerini "gerçek bir müzakere" haline getirmek için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e baskı yapması gerektiğini savunan Ignatius, Trump'ın bu konuda "boşa kürek çektiğini" belirtti.

ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un, "Her iki tarafı da masaya getirmek, baskı ve teşviklerle olabilir, yani havuç ve sopa." sözlerini hatırlatan Ignatius, Putin'in son bir aydır "havuçlarla beslendiğini" ileri sürdü.

Trump'ın dış politikasını caz müziğine benzeten Ignatius, "Serbest formda, yapıdan yoksun ve sürekli doğaçlama. Hayat kurtarabilir ya da çok daha fazla Ukraynalı ve Rus'un ölümüne neden olabilir." ifadelerini kullandı.

İki tarafın anlaşmasının zor olduğunu ima eden Ignatius, "İyi şanslar. Henry Kissinger bile bu arabuluculuk mücadelesinden korkardı ve Trump, kesinlikle Kissinger değil." değerlendirmesinde bulundu.

Ignatius, Beyaz Saray'ın, Zelenskiy'e yönelik baskıyı artırmak için Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi ve eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy ile temasa geçtiğini de aktardı.

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