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Dünya

ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı düzenlendi

Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke'de ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldı.

Ömer Koparan  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
ABD'nin Suriye'deki üssüne saldırı düzenlendi

Haseke

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin Yarubiye beldesinde ABD güçlerinin konuşlandığı Harab Cir Havaalanı'ndaki üsse, aidiyeti bilinmeyen ve üzerinde patlayıcı bulunan bir İHA ile saldırı düzenlendi.

Saldırıda üssün hedef alındığı öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket, İHA ve SİHA'larla saldırılar yapıyor.

İran'ın mesajları

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayımlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle, güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçleri"nin harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, çatışmanın bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran, Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

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