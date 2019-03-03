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Dünya

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'ya geliyor

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara'da Suriye'ye ilişkin temaslarda bulunacak.

Nazlı Yüzbaşıoğlu  | 03.03.2019
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey Ankara'ya geliyor

Ankara

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'ye ilişkin temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelecek.

Jeffrey'nin, 4 Mart Pazartesi günü Ankara'ya gelmesi, salı günü de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor.

Ankara ve Washington arasındaki temaslar kapsamında son olarak ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat-1 Mart'ta Ankara'da toplanmıştı.

Toplantıda, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla, batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planları ele alınmış, kurulacak güvenli bölgenin detayları ve terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların nasıl geri alınacağı da değerlendirilmişti.

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