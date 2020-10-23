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Dünya

ABD'nin San Francisco kentinde 250 araçlık konvoyla Ermenistan protesto edildi

ABD'nin California eyaletinde, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki işgali ve sivillere saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Mücahit Oktay   | 23.10.2020
ABD'nin San Francisco kentinde 250 araçlık konvoyla Ermenistan protesto edildi

New York

ABD'nin California eyaletinde Azerbaycan ve Türk vatandaşları, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ bölgesindeki işgali ve sivillere saldırılarına karşı protesto düzenledi.

ABD'nin San Francisco kentinde 250 araçlık konvoyla Ermenistan protesto edildi

California'nın San Francisco kentinde, Ermenistan'ın eylül sonunda Azerbaycan'a karşı başlattığı saldırılara ve ABD'de gerçekleştirdikleri asılsız propagandalara karşı farkındalık oluşturmak için yapılan eylemde Azerbaycan ve Türk Amerikan toplumu üyelerince 250 araçlık bir konvoy oluşturuldu.

Los Gatos şehrindeki Kuzey Kaliforniya Azerbaycan Kültür Merkezi önünde toplanarak ellerindeki pankartlarla fotoğraf çektiren araç sahipleri, konvoy halinde San Francisco şehri ve körfezini turladı.

Dev Türk ve Azerbaycan bayrakları ile pankartlarını araçlarında saatlerce taşıyan göstericiler, 200 kilometrelik bir sürüş gerçekleştirerek, Azerbaycan tarafının sesini Amerikalılara duyurmaya çalıştı.

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