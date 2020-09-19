Euro
9.00
Dolar
7.58
BIST 100
1,111.96
Altın
1,950.55
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir adet azaldı.

Firdevs Yüksel   | 19.09.2020
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

İstanbul

ABD'nin, petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta bir adet azaldı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 12-18 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 179'a geriledi.

Perşembe gününü 43,30 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,09 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,97 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü de 40,97 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün ve BAE'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı
Trump: Nisana kadar her Amerikalıya yetecek kadar aşıya sahip olmayı bekliyoruz
Fransa'da Ekonomi Bakanı Le Maire Kovid-19'a yakalandı
Antalyaspor'da 1 futbolcu ve 1 kulüp personelinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Gençlerbirliği'nde 2 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Ginsburg hayatını kaybetti

ABD'den Suriye'ye radar ve zırhlı muharebe araçları sevkiyatı

ABD'deki Halk Bankası davasında avukatlar davanın düşmesi talebinde bulundu

ABD'deki Halk Bankası davasında avukatlar davanın düşmesi talebinde bulundu

BM Suriye Özel Temsilcisinden Rusya ve ABD'ye Suriye'de diyaloğu artırma çağrısı

BM Suriye Özel Temsilcisinden Rusya ve ABD'ye Suriye'de diyaloğu artırma çağrısı

ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları 21 Ekim'e kadar kapalı kalacak

ABD'nin Kanada ve Meksika sınırları 21 Ekim'e kadar kapalı kalacak