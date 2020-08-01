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Dünya

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 1 adet azaldı.

Nuran Erkul Kaya   | 01.08.2020
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı azaldı

İstanbul

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 25-31 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 adet azalarak 180'e geriledi.

ABD petrol sondaj kulesi sayısı 18 haftalık azalışın ardından ilk kez bir önceki hafta 1 adet artış göstermişti.

Perşembe gününü 42,94 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı cuma gününü 43,30 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı ise cuma gününü 40,27 dolar düzeyinde kapattı. WTI, perşembe gününü 39,92 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

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