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Dünya

ABD'nin New York şehrinde Türk bayrağı göndere çekildi

Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 102'nci yılı ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle New York'ta bayrak çekme töreni düzenledi.

Mücahit Oktay   | 20.05.2021
ABD'nin New York şehrinde Türk bayrağı göndere çekildi

New York

New York'un finans merkezi olarak bilinen Wall Street bölgesinde düzenlenen törene, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, diplomatlar ve Türk vatandaşları katıldı.

Büyükelçi Mercan, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkenin bağımsızlığını gençleri emanet ettiğini hatırlatarak, "19 Mayıs demek, bağımsızlık demektir." dedi.

Törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Mercan, "ABD’de yaşayan Türk toplumunun, geliştireceği projelerle ülke tanıtımına daha da katkıda bulunacağına inanıyorum.” diye konuştu.

Mercan, saygı duruşu ve ardından okunan ABD ve Türkiye'nin milli marşları eşliğinde, Türk ve Amerikan bayraklarını göndere çekti.


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