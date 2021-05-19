Euro
10.25
Dolar
8.38
BIST 100
1,459.57
Altın
1,883.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla saat 19.19’da yurt genelinde okunacak İstiklal Marşı’na eşlik edecek
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü

İsrail'in son günlerde Gazze'ye yönelik saldırılarını artırması nedeniyle kendi içinde görüş ayrılıkları yaşayan Demokrat Parti, Joe Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışı üzerinden de bölünme yaşadı.

Dildar Baykan   | 19.05.2021
ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü

Washington DC

İsrail'in saldırıları sonucunda 200'ü aşkın sivilin yaşamını yitirmesi ve Demokrat Biden'ın, İsrail'in bu saldırılarını "meşru müdafaa" olarak nitelendirmesi üzerinden bir çatlak yaşayan Demokrat Parti, ikinci bir fay hattını da İsrail'e silah satışı üzerinden yaşıyor.

Bölgedeki gerginlik ve can kayıpları devam ederken Biden yönetiminin İsrail'e 735 milyon dolarlık silah satışına onay vermesi Demokrat kanatta farklı tepkilere yol açtı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştiren ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, silah satışı konusunda Biden yönetimine destek verdi.

Söz konusu satış anlaşmasının artık geri dönüşü olmadığını vurgulayan Menendez, bu satışın Gazze'deki son olaylardan çok önce Kongreye bildirildiğini savundu.

Parti içindeki daha progresif duruşa sahip olan Temsilciler Meclisi Savunma Alt Komitesi Başkanı Betty McCollum, Senato Bütçe Komitesi Başkanı Bernie Sanders gibi isimler, İsrail'e silah satışı ve askeri yardımlar için daha fazla ön koşul konulması gerektiğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer gibi bazı isimler ise İsrail'in kendini savunma hakkı olduğunu belirterek, ABD'nin bu ülkeye yönelik yardım ve desteklerini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

ABD kanunlarına göre, herhangi bir ülkeye silah satışı için 30 gün Kongrenin itiraz süresi bulunuyor. Ancak bazı İsrail gibi "yakın müttefik" olarak nitelendirilen ülkelere silah satışı için bu süre 15 güne indirilebiliyor. ABD Kongresinin İsrail'e yönelik silah satışını engelleme süresi 21 Mayıs Cuma günü doluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 165 milyonu geçti
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 587 bin 225'e yükseldi
Dünya genelinde 1 milyar 530 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı
AB ülkelerinde 200 milyon dozun üzerinde Kovid-19 aşısı uygulandı
AB ülkeleri Kovid-19 aşısı yaptıranlara sınırları açmaya hazırlanıyor

Benzer haberler

ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü

ABD'nin İsrail'e silah satışı Kongredeki Demokratları ikiye böldü

Filistin'e giden gençlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükseldi

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman talep etti

Gazze'deki Sivil Savunma Teşkilatı, Mısır ve Ürdün'den enkaz kaldırma için ekip ve ekipman talep etti
Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracağız

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Filistinlilere karşı suç işleyenlerden mutlaka uluslararası mahkemelerde hesap soracağız
Washington Post: Biden'ın İsrail konusunda diğer Demokratlarla anlaşmazlığı artıyor

Washington Post: Biden'ın İsrail konusunda diğer Demokratlarla anlaşmazlığı artıyor