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Dünya

ABD'nin Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'nin Georgia eyaletindeki 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılarda 8 kişinin hayatını kaybettiği ve zanlının yakalandığı bildirildi.

Hakan Çopur   | 17.03.2021
ABD'nin Georgia eyaletinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı: 8 ölü

Washington

ABD medyasına yansıyan ve Atlanta polisine dayandırılan haberlere göre, kentte akşam saatlerinde 3 masaj salonuna silahlı saldırı yapıldı.

Polis, ilk olarak Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'nın kuzeyinde yer alan Cherokee bölgesinde yerel saatle öğleden sonra Asyalılara ait bir masaj salonuna düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Bu olaydan kısa süre sonra hırsızlık ihbarı yapılan Atlanta şehir merkezindeki bir başka masaj salonunda 3 kişinin daha vurularak hayatını kaybettiği, bu saldırıdan kısa süre sonra yakındaki bir başka masaj salonunda da bir kişinin vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Olayı soruşturan polis yetkilileri, akşam saatlerinde Robert Aaron Long adlı zanlının tutuklandığını ve 3 saldırının da zanlısının Long olduğuna inandıklarını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Amerikan medyası saldırılarda hayatını kaybedenlerden 6'sının Asya kökenli kadınlar olduğu bilgisini verdi.

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