ABD'nin 'Füze Savunma İnceleme Belgesi'nde İsrail detayı

WASHINGTON

ABD Savunma Bakanlığınca (Pentagon), Donald Trump'ın talimatıyla hazırlanan "Füze Savunma İnceleme Belgesi"nde "ABD, 2019 mali yılından 2028 mali yılına kadar her yıl İsrail'in füze savunması için 500 milyon dolarlık vaadin de içinde bulunduğu yeni bir ABD-İsrail Mutabakatı ile desteklenen İsrail ile füze savunma ortaklığını güçlü bir şekilde devam ettirecektir" ifadesine yer verildi.

Pentagon, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldikten hemen sonra verdiği bir talimatla hazırladığı "Füze Savunma İnceleme Belgesini" yayımladı.

Belgede, ABD'nin kapsamlı bir füze savunma kabiliyeti için yeni teknolojilere yatırım yapılacağı belirtilirken, uzaya, balistik füzeleri tespit etmek üzere yeni sistemler yerleştirileceğine dikkat çekildi.

F-35 uçakları için ABD'nin füze savunma kapasitesine katkı sağlayacak füzeler geliştirileceğine işaret edilen belgede, ABD'nin elindeki mevcut füze savunma silahlarının da hipersonik teknolojilere karşı koyacak şekilde modernize edileceği belirtildi.

İsrail ile füze savunma ortaklığına devam edilecek

ABD'nin müttefik ve ortaklarını ABD sistemleriyle çalışacak milli sistemler geliştirme konusunda teşvik edeceğinin altı çizilen belgede, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin daha sonra ABD sistemleriyle bölgede kademeli bir savunma hattı oluşturacak şekilde ABD'den füze savunma sistemleri almaları konusunda çalışma yapıldığı bilgisine yer verildi.

ABD'nin İsrail ile füze savunma ortaklığına devam edeceği belirtilen belgede, şu ifadeler kullanıldı:

"ABD, 2019 mali yılından 2028 mali yılına kadar her yıl İsrail'in füze savunması için 500 milyon dolarlık vaadin de içinde bulunduğu yeni bir ABD-İsrail Mutabakatı ile desteklenen İsrail ile füze savunma ortaklığını güçlü bir şekilde devam ettirecektir. Bu mutabakat kapsamında Savunma Bakanlığı, İsrail ile kapsamlı iş birliğini sürdürecek ve benzer ABD savunma misyonları için İsrail'in araştırma-geliştirme çabalarından faydalanacaktır."

Pentagon'un, İsrail'in "Demir Kubbe" savunma sistemlerinin ortak üretimini desteklediği hatırlatılan belgede, "ABD'nin İsrail'in balistik füze programına uzun zamandır verdiği desteğin içinde artık David Sling ve Arrow-3 füze savunma sistemlerinin ortak geliştirilmesi ve üretilmesi de var." ifadesi kullanıldı.



Muhabir: Kasım İleri