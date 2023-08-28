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Dünya

ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopteri düştü

ABD'nin Florida eyaletinde, yangın kurtarma helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Saadet Firdevs Aparı  | 28.08.2023 - Güncelleme : 28.08.2023
ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopteri düştü

Ankara

NBC15 sitesinin haberine göre, Broward County yetkilileri, Pompano Beach kentinde bir yangın kurtarma helikopterinin düştüğünü açıkladı.

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, apartmana çarpan ve içinde 3 kişinin bulunduğu helikopterden kaza öncesinde duman çıktığı görüldü.

Kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

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