ABD'nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopteri düştü
ABD'nin Florida eyaletinde, yangın kurtarma helikopterinin düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Ankara
NBC15 sitesinin haberine göre, Broward County yetkilileri, Pompano Beach kentinde bir yangın kurtarma helikopterinin düştüğünü açıkladı.
Sosyal medyada yayınlanan bir videoda, apartmana çarpan ve içinde 3 kişinin bulunduğu helikopterden kaza öncesinde duman çıktığı görüldü.
Kazada yaralanan 2 kişinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.