ABD'nin Chicago kentinde soğuk hava uyarısı yapıldı
ABD'nin Illinois eyaletine bağlı Chicago kentinde sıcaklığın sıfırın altında 25 dereceye kadar düşebileceği uyarısı yapıldı.
Ankara
NBC Chicago'nun haberine göre, Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yerel saatle 14.00'te sıfırın altında 17 dereceyi gören Chicago'da soğuk hava uyarısında bulundu.
NWS yetkilileri, sıcaklığın sıfırın altında 25 dereceye kadar düşebileceğini ve "bölge sakinlerini 30 dakikadan kısa sürede donma tehlikesiyle karşı karşıya bırakabileceğini" belirtti.
Aşırı soğuklar nedeniyle bazı okullarda eğitime ara verildiğini aktaran yetkililer, kentteki hava durumunun yarından itibaren iyileşeceğini öngörüyor.
Öte yandan, AA ekibi, aşırı soğuk havadan etkilenen Chicago'da bir kısmı buz tutan Michigan Gölü ve Chicago Nehri'ni görüntüledi. Görüntüler, kentteki kış manzarasını gözler önüne serdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.