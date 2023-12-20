Dolar
29.13
Euro
31.95
Altın
2,032.56
ETH/USDT
2,245.00
BTC/USDT
44,043.00
BIST 100
7,662.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Ekonomi

ABD'nin cari açığı 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolarla yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydetti.

Dilara Zengin Okay  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
ABD'nin cari açığı 2 yılın en düşük seviyesinde

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, bu yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,6 azalarak 200,3 milyar dolara geriledi.

2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyesini kaydeden cari açığa ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 197 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi ise 212,1 milyar dolardan 216,8 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın üçüncü çeyreğinde, ikinci çeyreğe göre 0,3 puan azalarak yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TOGG üzerinden dolandırıcılık şüphelilerine 60'ar yıla kadar hapis istemi
Ankara Filistin Dayanışma Platformu "Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi" düzenleyecek
Bursa'da telefon bataryasının yanma anı kameraya yansıdı
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı
Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesinde iş birliğini derinleştirecek yol haritası belirlendi

Benzer haberler

ABD'nin cari açığı 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'nin cari açığı 2 yılın en düşük seviyesinde

ABD'li ilaç şirketine, yüz tanıma teknolojisini kötüye kullandığı için ceza

Orman yangınları büyük çapta tahribata, ormanlık alan kaybına ve karbon emisyonuna yol açtı

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın bu eyalette başkanlık yarışına giremeyeceğine hükmetti

ABD'de Colorado Yüksek Mahkemesi, Trump'ın bu eyalette başkanlık yarışına giremeyeceğine hükmetti
ABD'de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi

ABD'de şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle 4 kişi yaşamını yitirdi
ABD'li Senatör Sanders'tan ülkesine BMGK'de oylanacak Gazze tasarısına "evet" deme çağrısı

ABD'li Senatör Sanders'tan ülkesine BMGK'de oylanacak Gazze tasarısına "evet" deme çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet