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Dünya

ABD'nin California eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

ABD'de California'nın kuzey sahilleri açığında meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı.

Hakan Çopur  | 05.12.2024 - Güncelleme : 06.12.2024
ABD'nin California eyaletinde 7 büyüklüğünde deprem

Washington

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 10.44 (TSİ 21.44) sularında sahilden yaklaşık 63 kilometre uzakta ve 0.9 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Öte yandan, ABD Ulusal Hava Durumu Servisi ise depremle ilgili bilgi notunda, depremin merkezinin California'nın Eureka bölgesinin yaklaşık 70 kilometre açıkları olduğunu ve yaklaşık 12.8 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

California'nın kuzeyi ile Oregon eyaletlerinde geniş şekilde hissedilen depremin ardından ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezinden uyarı yapıldı.

ABD'nin en büyük eyaleti California'nın kuzeyinde meydana gelen deprem ve ardından yapılan tsunami uyarısı bölgeyi alarma geçirdi.

Amerikan medyası, tsunami uyarısının en az 5 milyon kişiyi kapsadığını bildirdi.

Tsunami uyarısı kaldırıldı

ABD Ulusal Hava Durumu Servisine bağlı Tsunami Merkezi, ilk uyarısından bir süre sonra tsunami uyarısını kaldırdığını duyurdu.

San Francisco ve depremin en çok hissedildiği bölgelerden Eureka'daki durumu değerlendiren yetkililer, şu ana dek herhangi bir can kaybı ya da hasar bilgisi bildirilmediğini belirtti.


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