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Dünya

ABD'nin batısı, yüksek sıcaklık ve yangınla aynı anda mücadele ediyor

Kuzey California'da bölgenin batısını kaplayan yeni sıcak hava dalgası için iç kesimler ve çöl bölgeleri için aşırı sıcaklık uyarısında bulunulurken, itfaiye ekipleri bir başka bölgede çıkan orman yangınını kontrol altına almak için mücadele ediyor.

Saadet Firdevs Aparı   | 11.07.2021
ABD'nin batısı, yüksek sıcaklık ve yangınla aynı anda mücadele ediyor

Ankara

Ulusal Hava Servisinin verilerine göre, California'nın güneydoğusundaki Mojave Çölü'nde bulunan Ölüm Vadisi'nde sıcaklık, dün 53 dereceye ulaştı.

Furnace Creek Çölü'nde ise sıcaklık 9 Temmuz'da 54 derece ölçüldü. Bu, Temmuz ayında ölçülen en yüksek sıcaklık kabul edilen 57 dereceden sonra kaydedilen en yüksek sıcaklık.

Bölgede yangınlar da devam ediyor

Aşırı sıcaklar devam ederken çölün yaklaşık 483 kilometre kuzeybatısında California'da yılın en büyük orman yangını Nevada sınırı boyunca sürüyor.

Tahoe Gölü'nün 72 kilometre kuzeyinde iki yıldırım kaynaklı yangının birleşimi olan Beckwourth Kompleksi Yangını, 9-10 Temmuz arasında iki kat büyüdükten sonra yavaşlama belirtisi göstermedi.

Dün geç saatlerde ana yola sıçrayan alevler, Nevada'nın Washoe ilçesindeki evleri tehdit etti. Yetkililer bölge sakinlerini acil adımlar atmaya çağırdı. Sadece yüzde 8'i kontrol altına alınan yangın, 222 kilometrekareye yayıldı.

Güney Oregon'da şiddetli rüzgarların etkisiyle orman yangını, dün iki katına çıkarak 311 kilometrekareye yayıldı.

California'nın birçok bölgesinde sıcaklık rekor seviyelere yükseldi

Ulusal Hava Servisi, tehlikeli koşulların ısıyla ilgili hastalıklara neden olabileceği konusunda uyardı.

Bölgede ayrıca elektrik kesintilerini önlemek için bir dizi önlem alındı.

Güney California'daki Palm Springs, dün 49 dereceyle rekor seviyede sıcaklığa ulaştı. Bölgede sıcaklıklar bu yıl dördüncü kez 49 dereceye çıktı.

California'nın tarım bölgesi Central Valley'de sıcaklık 44 dereceye ulaştı, bu sıcaklık bölgede bugüne kadar görülen en yüksek seviyeden yalnızca bir derece düşük.

Ulusal Hava Servisi, dün öğleden sonra Las Vegas'ın da bu zamana kadar bölgede kaydedilen en yüksek sıcaklık olan 47 dereceye ulaştığını açıkladı.

İtfaiyeciler sıcak hava sebebiyle yangınları söndürmekte zorlanıyor

BBC'nin haberine göre, bölgedeki birçok orman yangınıyla mücadele eden itfaiyeciler, havanın kuru olduğunu ve alevleri söndürmek için uçaklar tarafından atılan suyun çoğunun yere ulaşmadan buharlaştığını söyledi.

Kanada da aşırı sıcaklar için hazırlanıyor. British Columbia'daki Lytton köyünde sıcaklığın 49,6 dereceye ulaştığı ve ülkenin kaydedilen en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığı belirtildi.

Sıcak hava dalgası, ani ölümler ve ısıya bağlı hastalıklar nedeniyle hastane ziyaretlerinde artışlara sebep oldu.

Uzmanlar, iklim değişikliği sebebiyle sıcak hava dalgaları gibi hava olaylarının sıklığının artmasının beklendiğini söylüyor.

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