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Dünya

ABD'nin Atlanta şehrindeki silahlı çatışmada 3 kişi öldü

ABD'nin Georgia eyaletinin başkenti Atlanta'da silahlı çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti.

Zeynep Katre Oran  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
ABD'nin Atlanta şehrindeki silahlı çatışmada 3 kişi öldü

Ankara

Atlanta polisi tarafından yapılan açıklamada, yetkililerin dün yerel saatle 13.30 sularında şehrin West End mahallesinde birinin vurulduğuna yönelik ihbar aldığı bildirildi.

Açıklamada, West End mahallesinde bulunan bir alışveriş merkezi yakınında meydana gelen olayın bir adamın iki kişiye ateş açması ve ateş açılan kişilerin de buna karşılık vermesiyle başladığı belirtildi.

Polis, 3 kişinin de olay esnasında vurulduğunu ve hayatlarını kaybettiklerini söyledi.

Olayın nedeniyle ilgili detaylara henüz sahip olmadıklarını aktaran polis, soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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